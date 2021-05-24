В течение 10 лет добровольцы укладывают спать соседку

Каждый вечер на протяжении 10 лет жители города Сэнди, штат Юта, помогают Кэти Фелт ложиться спать.

У Кэти рассеянный склероз. С годами болезнь усилилась, и у неё началось расстройство двигательных функций. В течение дня о ней заботится сын, а вечером приходят соседи.

Кит Пагмайр, сосед Кэти, составил график дежурства. Участвуют 60 человек. Они по двое приходят в дом Кэти, чтобы поднять её из инвалидного кресла и уложить спать. Они укрывают её одеялами и выключают свет. А утром приезжает сын.