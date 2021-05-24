21 человек погиб в Китае во время ультрамарафона

21 человек погиб в китайской провинции Ганьсу на северо-западе страны во время ультрамарафона. Бегуны скончались из-за экстремальной погоды.

Забег в 100 километров начался в субботу у живописного изгиба Жёлтой реки. Эта местность известна своими отвесными скалами и каменными колоннами. Маршрут пролегал через каньоны и холмы на засушливом плато на высоте более 1000 метров.

Марафон начался в 9 утра. Согласно фото и видео, в районе Каменного леса у Жёлтой реки бегуны были в футболках и шортах.

Около полудня на горный участок гонки обрушился град, ледяной дождь и ураганы, которые привели к резкому понижению температуры.

Этот инцидент вызвал широкую волну негодования. Люди обвинили организаторов в том, что у тех не было плана для экстренных случаев.