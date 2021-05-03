Почему у ослика собачьи повадки

У Джоди и Теда – ферма в Онтарио. Однажды они зашли в сарай проверить животных. Джоди увидела в соломе что-то, похожее на кролика.

Приглядевшись, она поняла, что это новорождённый ослик. Его мама Молли стояла рядом и не обращала на сына внимания. Ослик был очень маленьким и слабым, и Джоди забрала его домой.

Ослика назвали Тини Тим. Первую неделю женщина кормила малыша из шприца каждые 20 минут. На ночь укладывала рядом с собой. Крошка становился сильнее с каждым днём.

В доме жили две собаки. Тини проводил с ними всё время. Мини-ослик перенял все повадки собак. Играл, как они, с игрушками, просился в туалет на улицу. «Он хватал мяч и облизывал тарелки, которые я ставила в посудомоечную машину, а также спал на собачьей лежанке», – поделилась Джоди.

Женщина рассказала, что самое любимое занятие Тини Тима – бросать подушки в бассейн. «Это началось прошлым летом. Он брал подушки с мебели, стоящей на газоне, и бросал в бассейн. Однажды он бросил подушки в бассейн 22 раза», – рассказала Джоди.

Джоди и Тед оставили ослика жить в доме, беспокоясь, что в сарае с другими животными он не выживет. Джоди делится видео про жизнь ослика в Facebook, подписчиков уже более 300 000.

