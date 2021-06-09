Кто поселился в будке с собакой и щенками

Мужчина увидел на улице бездомную беременную собаку. Он сделал для неё домик. Собака там поселилась. Через несколько дней он заглянул в будку и был удивлён.
Собака родила трёх щенков, а рядом с ней была бездомная кошка. Но не одна, а с четырьмя новорождёнными котятами. Обе мамы и новорождённые малыши лежали, тесно прижавшись друг к другу.
Мужчина снял видео на телефон. Он говорит, что если просто рассказать, то не поверят. «Это невероятно. Но посмотрите… здесь как в родильном отделении», – сказал он.