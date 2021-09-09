17 пациентов стали жертвами наводнения в больнице в Мексике

Наводнение в мексиканском штате Идальго привело к человеческим жертвам. В больнице города Тула скончалось 17 пациентов...

[Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики]:

«Центр Тулы затопило, и государственная больница тоже была полностью затоплена. Умерло 17 человек».

Наводнение в мексиканском штате Идальго привело к человеческим жертвам. В больнице города Тула скончалось 17 пациентов. Большинство из них были с ковидом. Люди умерли после того, как больница из-за наводнения осталась без электроснабжения. Пациенты нуждались в кислородной терапии.

Ещё 40 пациентов спасатели успели эвакуировать.

По данным властей, в целом в городе затопило около 2000 домов.

[Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики]:

«Это очень печально. Мы общаемся с семьями погибших. Мы продолжаем активно работать, поскольку реки и водохранилища переполнены. В долине Мехико шли сильные дожди, из-за чего реки вышли из берегов».

От наводнений в Мексике пострадало более 30 тысяч человек.

Сообщается также о двоих погибших в пригороде столицы.

Параллельно страна также приходит в себя после землетрясения силой 7 баллов, которое произошло вечером во вторник близ курорта Акапулько и сильно ощущалось в Мехико. Погиб один мужчина – на него упал столб. Камнепады повредили стены ряда зданий, пострадало несколько машин, однако серьёзного ущерба для инфраструктуры нет.

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