17 пациентов стали жертвами наводнения в больнице в Мексике
Наводнение в мексиканском штате Идальго привело к человеческим жертвам. В больнице города Тула скончалось 17 пациентов...
Дата загрузки: 2021-09-09
[Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики]:
«Центр Тулы затопило, и государственная больница тоже была полностью затоплена. Умерло 17 человек».
Ещё 40 пациентов спасатели успели эвакуировать.
По данным властей, в целом в городе затопило около 2000 домов.
[Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики]:
«Это очень печально. Мы общаемся с семьями погибших. Мы продолжаем активно работать, поскольку реки и водохранилища переполнены. В долине Мехико шли сильные дожди, из-за чего реки вышли из берегов».
От наводнений в Мексике пострадало более 30 тысяч человек.
Сообщается также о двоих погибших в пригороде столицы.
Параллельно страна также приходит в себя после землетрясения силой 7 баллов, которое произошло вечером во вторник близ курорта Акапулько и сильно ощущалось в Мехико. Погиб один мужчина – на него упал столб. Камнепады повредили стены ряда зданий, пострадало несколько машин, однако серьёзного ущерба для инфраструктуры нет.
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