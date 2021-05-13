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Суд Казани оставил под стражей стрелка, напавшего на гимназию

Суд Казани оставил под стражей стрелка, напавшего на гимназию

Казанский суд постановил арестовать на два месяца Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии и убил..

Дата загрузки: 2021-05-13

Казанский суд постановил арестовать на два месяца Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии и убил девять человек. Злоумышленнику предъявили обвинение в массовом убийстве, и ему грозит пожизненное заключение.

Следственный комитет России уже установил, где Галявиев купил дробовик, с которым напал на школу, и обстоятельства выдачи ему документов на оружие.

По данным следствия, обвиняемый не состоял на учёте у психиатра и нарколога. Однако ранее он неоднократно обращался к врачу из-за сильных головных болей. В прошлом году ему поставили диагноз, который свидетельствует о заболевании головного мозга.

По словам близких Галявиева, в последние месяцы у него проявлялись вспыльчивость и агрессивность. В СК России отмечают, что сейчас арестованный ведёт себя неадекватно.

Расследование по этому уголовному делу ведут более ста следователей, экспертов и криминалистов.

19-летний Галявиев напал на гимназию 11 мая. Для атаки он выбрал школу, в которой раньше учился. Злоумышленник сделал не менее 17 выстрелов. От его рук погибли семеро детей и две учительницы. 12 мая с убитыми попрощались.

Среди жертв казанского стрелка – 26-летний педагог Эльвира Игнатьева. Во время нападения она вела английский язык в 8 классе. По словам очевидцев, учительница закрыла собой ребёнка.

[Талгат Гумеров, житель Казани]:
«Грудью защищала своих детей. Она первой приняла пулю в голову. Потом детей бандит расстреливал. Она защищала, не спряталась».

В настоящее время в больницах проходят лечение 23 человека, пострадавших во время атаки на школу. В их числе – 12 детей с огнестрельными ранениями. Пятеро находятся в тяжёлом состоянии, и один в критическом.
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