Суд Казани оставил под стражей стрелка, напавшего на гимназию
Казанский суд постановил арестовать на два месяца Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии и убил..
Дата загрузки: 2021-05-13
Следственный комитет России уже установил, где Галявиев купил дробовик, с которым напал на школу, и обстоятельства выдачи ему документов на оружие.
По данным следствия, обвиняемый не состоял на учёте у психиатра и нарколога. Однако ранее он неоднократно обращался к врачу из-за сильных головных болей. В прошлом году ему поставили диагноз, который свидетельствует о заболевании головного мозга.
По словам близких Галявиева, в последние месяцы у него проявлялись вспыльчивость и агрессивность. В СК России отмечают, что сейчас арестованный ведёт себя неадекватно.
Расследование по этому уголовному делу ведут более ста следователей, экспертов и криминалистов.
19-летний Галявиев напал на гимназию 11 мая. Для атаки он выбрал школу, в которой раньше учился. Злоумышленник сделал не менее 17 выстрелов. От его рук погибли семеро детей и две учительницы. 12 мая с убитыми попрощались.
Среди жертв казанского стрелка – 26-летний педагог Эльвира Игнатьева. Во время нападения она вела английский язык в 8 классе. По словам очевидцев, учительница закрыла собой ребёнка.
[Талгат Гумеров, житель Казани]:
«Грудью защищала своих детей. Она первой приняла пулю в голову. Потом детей бандит расстреливал. Она защищала, не спряталась».
В настоящее время в больницах проходят лечение 23 человека, пострадавших во время атаки на школу. В их числе – 12 детей с огнестрельными ранениями. Пятеро находятся в тяжёлом состоянии, и один в критическом.
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