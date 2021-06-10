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В Мумбаи рухнул жилой дом: 11 погибших

В Мумбаи рухнул жилой дом: 11 погибших

В северном пригороде крупнейшего города Индии Мумбаи рухнул жилой дом. Здание обрушилось на крышу соседнего дома...

Дата загрузки: 2021-06-10

В северном пригороде крупнейшего города Индии Мумбаи рухнул жилой дом. Здание обрушилось на крышу соседнего дома. Сообщается об 11 погибших.

[очевидец]:
«Раздался грохот, и мы поняли, что произошла трагедия. Я выбежал из дома и увидел обрушившееся здание. Оно рухнуло так неуклюже, даже хуже, чем бывает во время ураганов».

[Дилип Савант, сотрудник полиции]:
«Инцидент произошёл около полуночи. В здании было три этажа. Оно обрушилось на здание перед ним. Мы обнаружили 18 человек – 11 погибших и семерых пострадавших. Полиция расследует этот инцидент и будет следовать всем законным процедурам».

Пострадавших отправили в близлежащие больницы.

Разбор завалов продолжается. Спасатели говорят, что под обломками ещё могут быть люди.

Инциденты с обрушением домов в Мумбаи случаются чаще в сезон дождей. В день, когда рухнул этот дом, как раз начались ливни.
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