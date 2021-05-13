Сбор урожая кофе в Бразилии начался с городской плантации в Сан-Паулу

В Бразилии стартовал сбор урожая кофе. И первым открыл сезон Биологический институт в Сан-Паулу. На его..

[Лусиану, волонтёр]:

«Я и не ожидал, что в Сан-Паулу прямо рядом с парком «Ибирапуэра» есть кофейная плантация».

В Бразилии стартовал сбор урожая кофе. И первым открыл сезон Биологический институт в Сан-Паулу. На его территории находится городская кофейная плантация, одна из крупнейших в мире. На ней растёт 2000 кофейных кустов. Урожай собирают добровольцы.

Обычно на плантацию приглашают до полутора тысяч помощников, но сейчас из-за «антиковидных» мер пригласили намного меньше.

[Харуми Ходзо, сотрудница Биологического института]:

«Этот опыт сбора кофе в Сан-Паулу, почти в центре города, очень важен. Если люди побудут здесь и соберут кофе своими руками, то это останется в их памяти».

Биологический институт в Сан-Паулу работает уже 93 года. Его сотрудники разрабатывают методы борьбы с вредителями на кофейных плантациях. Ежегодно институт жертвует 600 килограммов собранного кофе на благотворительность.

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