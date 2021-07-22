Почему ЮНЕСКО исключила Ливерпульский порт из своего списка?

Ливерпульский порт больше не включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На 44-й сессии подразделение ООН решило,..

Ливерпульский порт больше не включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На 44-й сессии подразделение ООН решило, что подлинность и целостность старинных сооружений в порту нарушена.

По мнению Комитета всемирного наследия, из-за строительства современных зданий Ливерпульский порт необратимо утратил характеристики, указывающие на его уникальность. Также на решение повлияло строительство в районе порта футбольного стадиона.

Ранее в 2012 году ЮНЕСКО внесла Ливерпульский порт в список объектов, находящихся под угрозой. Организация также заявила о необходимости остановить строительство.

Однако власти города считают порт важным для процветания Ливерпуля и создания новых рабочих мест. Они разочарованы решением ЮНЕСКО и тем, что его приняли, не побывав в Ливерпуле. Представители организации не приезжали сюда десять лет.

[Сара Дойл, член совета по экономическому развитию]:

«Любой город меняется за один год и ещё сильнее меняется за десятилетие. Мы хотим, чтобы сотрудники ЮНЕСКО приехали сюда и увидели, как много средств вложено в сохранение этой достопримечательности».

Ливерпульский порт внесли в список ЮНЕСКО в 2004 году. Под охранный статус попали шесть участков в историческом центре, а также на территории доков. Тогда организация решила, что порт по-прежнему хранит особенности, которыми обладал в XVIII-XIX веках, когда считался одним из крупнейших в мире центров торговли.

Эта достопримечательность станет третьим объектом, исключённым из списка Всемирного наследия. В 2007 году такая же участь постигла заповедник аравийской антилопы в Омане, а в 2009-м – Дрезденскую долину Эльбы в Германии.

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