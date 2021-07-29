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С высоты птичьего полёта: Сноудония получила статус ЮНЕСКО

С высоты птичьего полёта: Сноудония получила статус ЮНЕСКО

Вскоре после того, как британский город Ливерпуль вычеркнули из списка Всемирного наследия, статус ЮНЕСКО дали сланцевым..

Дата загрузки: 2021-07-29

Вскоре после того, как британский город Ливерпуль вычеркнули из списка Всемирного наследия, статус ЮНЕСКО дали сланцевым ландшафтам северо-западного Уэльса.

Сланец в регионе Сноудония добывали на протяжении 1800 лет. Из этого материала частично построили римский форт Сегонтиум недалеко от национального парка.

[Марк Дрейкфорд, первый министр Уэльса]:
«Сноудония – это чарующий ландшафт, который несёт на себе отпечаток деятельности человека, особенно в эпоху добычи сланца в XIX и начале XX века. И это влияние очень заметно на северо-западе Уэльса. Именно это убедило ЮНЕСКО предоставить этому региону статус всемирного наследия: сочетание мира природы и мира людей».

Местные власти подали заявку в ЮНЕСКО в 2020 году. Они стремились признать роль этого места как ведущего производителя и экспортёра сланца в XVIII веке.

Валлийский сланец можно найти на зданиях мэрии Копенгагена и Королевского выставочного центра в Мельбурне. А в 1830 году из него были сделаны крыши половины зданий в Нью-Йорке.

К слову, Ливерпуль потерял свой статус, потому что, по мнению ЮНЕСКО, новые здания в историческом центре и порту нарушили привлекательность его викторианских доков. Решение довольно знаковое, ведь до этого организация исключала объекты из своего списка лишь дважды.

Чтобы попасть в перечень всемирного наследия, места должны иметь «выдающуюся ценность» и соответствовать хотя бы одному из десяти критериев. Например, быть шедевром искусства или архитектуры либо обладать природной красотой.

В целом в Великобритании имеется 30 объектов, включённых в престижный список.
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