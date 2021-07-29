С высоты птичьего полёта: Сноудония получила статус ЮНЕСКО

Вскоре после того, как британский город Ливерпуль вычеркнули из списка Всемирного наследия, статус ЮНЕСКО дали сланцевым..

Вскоре после того, как британский город Ливерпуль вычеркнули из списка Всемирного наследия, статус ЮНЕСКО дали сланцевым ландшафтам северо-западного Уэльса.

Сланец в регионе Сноудония добывали на протяжении 1800 лет. Из этого материала частично построили римский форт Сегонтиум недалеко от национального парка.

[Марк Дрейкфорд, первый министр Уэльса]:

«Сноудония – это чарующий ландшафт, который несёт на себе отпечаток деятельности человека, особенно в эпоху добычи сланца в XIX и начале XX века. И это влияние очень заметно на северо-западе Уэльса. Именно это убедило ЮНЕСКО предоставить этому региону статус всемирного наследия: сочетание мира природы и мира людей».

Местные власти подали заявку в ЮНЕСКО в 2020 году. Они стремились признать роль этого места как ведущего производителя и экспортёра сланца в XVIII веке.

Валлийский сланец можно найти на зданиях мэрии Копенгагена и Королевского выставочного центра в Мельбурне. А в 1830 году из него были сделаны крыши половины зданий в Нью-Йорке.

К слову, Ливерпуль потерял свой статус, потому что, по мнению ЮНЕСКО, новые здания в историческом центре и порту нарушили привлекательность его викторианских доков. Решение довольно знаковое, ведь до этого организация исключала объекты из своего списка лишь дважды.

Чтобы попасть в перечень всемирного наследия, места должны иметь «выдающуюся ценность» и соответствовать хотя бы одному из десяти критериев. Например, быть шедевром искусства или архитектуры либо обладать природной красотой.

В целом в Великобритании имеется 30 объектов, включённых в престижный список.

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