Почему в Австралии принялись изучать угрей?

Эти угри – источник знаний для австралийских учёных. Животные преодолевают тысячи километров, чтобы размножаться. Так происходит..

Эти угри – источник знаний для австралийских учёных. Животные преодолевают тысячи километров, чтобы размножаться. Так происходит одна из величайших миграций в мире. Но по большей части она остаётся незамеченной.

Сейчас учёные начали прикреплять к угрям GPS-трекеры, чтобы отслеживать их передвижения.

[Уэйн Костер, учёный-эколог]:

«Мы проследили их маршрут, который протянулся на 3000 километров от западного побережья Виктории до тёплых тропических вод вокруг Новой Каледонии в районе Кораллового моря».

Исследователи хотят понять, как на популяции и миграцию угрей влияют разные факторы. Среди них изменение климата, хищники и деятельность человека, такая как шельфовое бурение.

[Уэйн Костер, ученый-эколог]:

«Мы не знаем, сколько есть угрей, и как развиваются их популяции. Но в целом мы знаем, что численность многих видов угрей в мире за последние 50 лет сильно сократилась. Если мы поймём главные особенности их жизни и миграции, то сможем предотвратить их исчезновение».

Проекту помогают и местные аборигены. В течение тысячелетий угри были для них источником пищи. Здесь по-прежнему находят древние ловушки для этих рыб возрастом до 6000 лет.

[Денис Роуз, представитель местной общины]:

«Это пример аква-фермерства. Молодняк отлавливали и держали на фермах для размножения. Это был отличный пищевой ресурс».

Учёные надеются, что их исследование поможет изучить не только популяции угрей, но и их среду обитания в целом.

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