Евросоюз исключил США из списка безопасных для поездок стран

Жители США, которые хотят провести отпуск в европейских странах, теперь дважды подумают. Европейский Союз убрал Соединённые..

Жители США, которые хотят провести отпуск в европейских странах, теперь дважды подумают. Европейский Союз убрал Соединённые Штаты из списка стран, безопасных для путешествий. Причина – новая волна COVID: заболевших американцев всё больше, включая тяжёлые случаи.

Ужесточение правил означает, что туристам из США придётся делать тесты и сидеть на карантине.

Список небезопасных для путешествий стран утверждают все члены блока. Однако каждое государство в отдельности может вносить свои коррективы. Так, ещё до исключения США из списка Германия и Бельгия включили страну в красную зону. А Франция и Нидерланды, наоборот, считали США безопасным направлением.

Напомним, в начале лета, когда Евросоюз открылся для американских путешественников, среднее число заболевших в США составляло 40 случаев на миллион человек. Теперь этот показатель увеличился до 450 случаев на миллион.

При этом, несмотря на призывы со стороны ЕС, США по-прежнему не позволяют европейцам свободно посещать страну без тестов и карантина.

Помимо США, Европа также исключила из списка безопасных стран Израиль, Косово, Ливан, Черногорию и Северную Македонию.

В зелёный список теперь входят 17 стран, включая Канаду, Японию и Новую Зеландию.

Блок по-прежнему принимает большинство туристов, которые были полностью вакцинированы. Несмотря на это, в зависимости от страны прибытия, могут всё равно применяться тесты и карантин.

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