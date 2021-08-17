Вечерние посиделки вместо соцсетей: юг Испании охраняет традиции с ЮНЕСКО

Плюс 40 в середине августа – обычное дело в Альгаре, посёлке на юге Испании. К вечеру..

Плюс 40 в середине августа – обычное дело в Альгаре, посёлке на юге Испании. К вечеру становится прохладнее, и местные жители выносят на улицы стулья, а порой – и столы. С древности здесь встречают закаты большой компанией за неспешной беседой.

Уберечь традицию в условиях повального погружения в мир соцсетей решил мэр города. Подал заявку на признание уютных вечерних посиделок Альгара объектом нематериального наследия ЮНЕСКО.

[Хосе Карлос Санчес, мэр Альгара]:

«Добрый день, как дела? Пережидаете жару?» [местная жительница]:

«Мы здесь, на улице, дорогой. Нет никакой прохлады, но, по крайней мере, мы на воздухе». [Хосе Карлос Санчес, мэр Альгара]:

«Хорошо. Здесь лучше, чем дома?» [местная жительница]:

«Да, конечно. Хотя у меня дом новый, но мне нравится сидеть здесь, видеть людей, много иностранцев. Увлекательно».

Когда мэр Хосе Карлос был маленьким, на улицу выходили всей семьёй. Теперь же, в основном, – пенсионеры и дети. Подростков и молодёжи всё меньше.

Между тем у совместного времяпрепровождения есть много преимуществ. Это экономит электроэнергию: в кондиционере и свете по вечерам нет необходимости; но главное – дарит жителям чувство единения, не оставляя шансов одиночеству и стрессам.

[Хосе Карлос Санчес, мэр Алгара]:

«Наступил бум социальных сетей, все под их властью. Если сидеть в них немного меньше, можно вновь общаться с людьми лицом к лицу. Я думаю, мы вернём утраченное, ведь это гармония, весёлое настроение и возврат к традициям. А ещё это заряжает энергией».

Получение статуса ЮНЕСКО – процедура долгая, однако Альгар уже сейчас видит пользу. О южном городке стали писать национальные и иностранные СМИ. Посёлок получил бесплатную рекламу: о нём узнали от Мадрида до Барселоны.

Короткая ссылка на эту страницу: