Сокровища мореплавателей: раковины Эрмитажа привезли во Владивосток

Во Владивосток привезли шедевры Эрмитажа. Тема коллекции морская. Образ раковины в мировом искусстве.

Самый ранний экспонат – французский кубок эпохи Возрождения. XVI век – время Великих географических открытий. Европейская знать увлечённо коллекционировала заморские артефакты. Украшавшие дворцы и парадные залы, они указывали на богатство и образованность своих владельцев. В частности, знание античной мифологии.

[Светлана Кокорева, куратор выставки]:

«Раковины доставлялись из всевозможных колоний в районе Индийского океана. Поставлялись в Европу, в Англию. Но Наутилусами больше всего прославились Нидерланы и Германия».

Изделия наполняли кабинеты редкостей, кунсткамеры. Немецкий кубок середины XVII века – жемчужина экспозиции. Принадлежал самому Петру I. Раковину наутилуса помпилиуса несёт Нептун, восседающий на морском коне. Контрастное двоецветие серебра и мерцающей поверхности жемчужной раковины – характерный стиль раннего барокко.

[Светлана Кокорева, куратор выставки]:

«Сосуд из раковины ассоциируется со знаменитыми наутилусами. Прекрасными кубками, сосудами. На торцевой стороне находится гравировка… Появилась гораздо позже, чем этот кубок был создан. Создан во второй половине XVII века. Гравировка же свидетельствует о том, что этот кубок принадлежал Петру I. Монограмма П и А перевиты между собой. П и А – это Пётр Алексеевич».

Кунсткамеру Петра Великого украшала и табакерка из тигровой ципреи. Заключенная в золотую оправу и тщательно отполированная. Именно Пётр I принёс в Россию моду на табак, вместе с ним появились и коробочки для его хранения.

32 изделия экспонируют в полутёмном пространстве зала-сейфа Приморской галереи. Она расположена в здании старинного банка. Коллекцию дальневосточного музея составляют фонды Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея.

Короткая ссылка на эту страницу: