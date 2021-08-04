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Нью-Йорк стал первым в США, где в кафе и спортзалы пустят только с прививками

Нью-Йорк стал первым в США, где в кафе и спортзалы пустят только с прививками

Нью-Йорк станет первым городом США, где в рестораны, спортзалы и развлекательные заведения будут пускать только вакцинированных..

Дата загрузки: 2021-08-04

Нью-Йорк станет первым городом США, где в рестораны, спортзалы и развлекательные заведения будут пускать только вакцинированных от COVID.

Правило коснётся и клиентов, и работников.

Власти мегаполиса утверждают, что это поможет сдержать распространение дельта-штамма коронавируса.

[Билл Де Блазио, мэр Нью-Йорка]:
«Я объявляю о новом подходе под названием «Ключ к Нью-Йорку». Представьте, что вакцинированные люди смогут позволить себе любые развлечения, доступные в этом городе».

Согласно правилу, человек должен быть привит хотя бы одной дозой вакцины. При этом отрицательный ПЦР-тест не даст права входа в эти заведения.

[Джерри, житель Нью-Йорка]:
«Для меня – это самый простой путь. Так мы будем в безопасности и снова сможем объединиться».

[Линн, туристка из Вашингтона]:
«С одной стороны, мне это не нравится, но думаю, общественное здравоохранение важнее всего остального».

[Ким, жительница Нью-Йорка]:
«Если кто-то хочет вакцинироваться, то у него есть такое право. Также должно быть право не вакцинироваться. Человек должен сам выбирать. Я привилась, но думаю, что не имею права указывать другим, вакцинироваться им или нет».

Правило вступит в силу 16 августа.

По официальным данным, примерно 60% жителей Нью-Йорка привились хотя бы одной дозой вакцины.

В целом за время пандемии в городе выявили более двух миллионов 200 тысяч случаев COVID-19. Скончались 54 тысячи человек.
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