Самые древние мумии в мире попали в список ЮНЕСКО
Самую древнюю в мире технологию мумификации человеческих тел добавили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Её создали..
Дата загрузки: 2021-07-28
[Консуэла Вальдес, министр культуры Чили]:
«Эта культура – не имея сельского хозяйства и гончарного ремесла – создала метод мумификации тел. Он уникальный и самый древний в мире. Ему 7000 лет. Он предшествует другим мумиям, известным в истории человечества».
Так, по данным ЮНЕСКО, культура Чинчорро разработала метод мумификации на 3000 лет раньше, чем это сделали египтяне.
Этот метод заключался в снятии кожи с тела, а также удалении всех органов и мышц. Затем тело высушивали и заполняли землёй, перьями, шерстью и растениями. После этого его заново лепили из глины.
Помимо мумий, Комитет всемирного наследия также включил в свой список три поселения Чинчорро.
[Бернардо Арриаса, антрополог]:
«Для нас с профессиональной точки зрения это большая гордость и радость. С другой стороны, это также стимул работать дальше и искать способы того как с археологической точки зрения принести пользу обществу».
В целом в Чили теперь есть семь объектов, включённых в престижный список ЮНЕСКО.
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