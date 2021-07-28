Самые древние мумии в мире попали в список ЮНЕСКО

Самую древнюю в мире технологию мумификации человеческих тел добавили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Её создали..

[Консуэла Вальдес, министр культуры Чили]:

«Эта культура – не имея сельского хозяйства и гончарного ремесла – создала метод мумификации тел. Он уникальный и самый древний в мире. Ему 7000 лет. Он предшествует другим мумиям, известным в истории человечества».

Самую древнюю в мире технологию мумификации человеческих тел добавили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Её создали в период цивилизации Чинчорро. Она существовала примерно с пятого по первое тысячелетие до нашей эры на пустынном побережье современного Чили.

Так, по данным ЮНЕСКО, культура Чинчорро разработала метод мумификации на 3000 лет раньше, чем это сделали египтяне.

Этот метод заключался в снятии кожи с тела, а также удалении всех органов и мышц. Затем тело высушивали и заполняли землёй, перьями, шерстью и растениями. После этого его заново лепили из глины.

Помимо мумий, Комитет всемирного наследия также включил в свой список три поселения Чинчорро.

[Бернардо Арриаса, антрополог]:

«Для нас с профессиональной точки зрения это большая гордость и радость. С другой стороны, это также стимул работать дальше и искать способы того как с археологической точки зрения принести пользу обществу».

В целом в Чили теперь есть семь объектов, включённых в престижный список ЮНЕСКО.

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