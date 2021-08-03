100-летняя бабушка поделилась секретом долгой жизни

На вопрос: «Как вы ощущаете себя в 100 лет?» Тельма П. Стротер из города Лексингтон в штате Южная Каролина ответила: «Ощущения как всегда, ничем не отличаются».

На праздник в историческом учебном центре «Розенвальд» собрались сотни человек. Тельма получила поздравительные грамоты от мэра Лексингтона и начальника полиции.

Женщина много лет работала секретарём Национальной ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) – крупной общественной организации США. Она помогала улучшить условия обучения афроамериканских детей в школа в 60-х годах.

100-летняя Тельма – мама шестерых детей, у неё 19 внуков и 33 правнука.

Тельма говорит, что всегда обладала крепким здоровьем, но недавно у неё выявили артрит.

На вопрос, в чём секрет её долголетия, Тельма ответила: «Секрета нет. Стараюсь быть доброй ко всем и никогда не сердиться».