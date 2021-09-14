Как 99-летняя бабушка нашла друга, сидя на карантине

Мэри О’Нил 99 лет. Муж и сын умерли несколько лет назад. Дочь приезжает только по выходным. Однажды, в период изоляции из-за COVID-19, Мэри выглянула в окно и увидела соседского двухлетнего малыша.

Мэри помахала ему рукой, а затем вышла на улицу поздороваться. Так началась дружба Мэри с малышом Бенджамином. «Больше года он не видел других детей. Он не общался ни с кем, кроме нашей семьи и Мэри», – рассказала мама Бенджамина, Сара Олсон.

Мэри и Бенджамин встречаются около 10 утра. В хорошую погоду они пускают мыльные пузыри или играют в игру, которую придумала Мэри: Бенджамин бросает мяч, а она толкает его тростью мальчику.

«Иногда малыш дарит мне горсть песка или камень», – рассказала Мэри. Бабушка тоже сделала подарок маленькому другу. Она принесла из подвала корзину грузовиков, с которыми в детстве играл её сын. Сара очень удивилась, как бабушка смогла донести такую тяжёлую корзину. Теперь малыш с помощью машинок учит названия цветов.

«Мэри очень независима. Она не показывает своих чувств. Поэтому меня тронуло, когда она сказала, что скучает по Бенджамину, когда погода плохая и они не видятся», – сказала мама мальчика.