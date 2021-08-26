Супруги: одинаковая одежда и музыка – ключ к счастью

Фрэнсис и Розмари Клонц познакомились, когда учились в младшей классах школы в Оберне, штат Вашингтон. Когда им обоим исполнилось по 19 лет, они поженились.
В 2019 году супругам было по 87 лет. Фрэнсис и Розмари считают, что фундаментом их крепкого союза стали одинаковые наряды и любовь к музыке. Розмари рассказала, что она выбрала одинаковые футболки для себя и Фрэнсиса в подростковом возрасте, а её мама купила их. С тех пор они сочетают одежду по стилю и цвету.
Каждое утро жена выбирает наряд мужу, синхронизируя со своим. «Она просто раскладывает одежду для меня, и мне не нужно ни о чём беспокоиться!» – рассказал Фрэнсис.
Пожилая пара поёт в хоре в местной церкви и больнице в Сакраменто, штат Калифорния.
У Фрэнсис и Розмари четверо детей.