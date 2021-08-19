Древние останки бывшего раба раскроют тайны жизни Помпеев
В этой гробнице близ древнего города Помпеи нашли частично мумифицированные останки мужчины. Теперь они раскрывают тайны..
Дата загрузки: 2021-08-19
Скелет сохранился очень хорошо. Таких целостных человеческих останков в районе Помпеев ещё не находили. На теле даже частично сохранились волосы и ухо.
[Габриэль Цухтригель, археолог]:
«Обычно взрослых кремировали. Хоронили только маленьких детей. Удивительно, что его захоронили».
Удивительна также и сама история жизни этого человека. Его звали Маркус Венериус Секундио. Предполагается, что на момент смерти ему было 60 лет. Надписи на гробнице гласят, что когда-то он был рабом и привратником храма Венеры. Но потом его освободили, после чего он добился достаточно высокого социального статуса.
Также надписи говорят, что этот человек организовывал театральные представления на греческом и латинском языках.
[Габриэль Цухтригель, археолог]:
«Это первое достоверное свидетельство того, что в Помпеях давали выступления на греческом языке».
Учёные говорят, что они больше узнали о погребальных обрядах и светской жизни того времени.
До извержения вулкана в Помпеях проживало около 13 тысяч человек. Город погиб в 79 году нашей эры. Его обнаружили только в XVI веке. Организованные раскопки начались в 1750 году.
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