Древние останки бывшего раба раскроют тайны жизни Помпеев

В этой гробнице близ древнего города Помпеи нашли частично мумифицированные останки мужчины. Теперь они раскрывают тайны..

В этой гробнице близ древнего города Помпеи нашли частично мумифицированные останки мужчины. Теперь они раскрывают тайны жизни города за несколько лет до того, как он был погребён под пеплом Везувия.

Скелет сохранился очень хорошо. Таких целостных человеческих останков в районе Помпеев ещё не находили. На теле даже частично сохранились волосы и ухо.

[Габриэль Цухтригель, археолог]:

«Обычно взрослых кремировали. Хоронили только маленьких детей. Удивительно, что его захоронили».

Удивительна также и сама история жизни этого человека. Его звали Маркус Венериус Секундио. Предполагается, что на момент смерти ему было 60 лет. Надписи на гробнице гласят, что когда-то он был рабом и привратником храма Венеры. Но потом его освободили, после чего он добился достаточно высокого социального статуса.

Также надписи говорят, что этот человек организовывал театральные представления на греческом и латинском языках.

[Габриэль Цухтригель, археолог]:

«Это первое достоверное свидетельство того, что в Помпеях давали выступления на греческом языке».

Учёные говорят, что они больше узнали о погребальных обрядах и светской жизни того времени.

До извержения вулкана в Помпеях проживало около 13 тысяч человек. Город погиб в 79 году нашей эры. Его обнаружили только в XVI веке. Организованные раскопки начались в 1750 году.

Короткая ссылка на эту страницу: