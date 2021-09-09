Видео общения 87-летней женщины с дочерью стало вирусным

Дафне Трешер из штата Джорджия 87-лет. Он страдает болезнью Альцгеймера с 2003 года и из-за потери памяти не узнаёт близких. Тем не менее её дочь Келли не сдаётся и часто приходит к ней поговорить. Однажды сознание у матери неожиданно прояснилось, и им удалось пообщаться.
Дочь спросила, помнит ли мама её имя, и та вдруг ответила: «Да, Келли!» «У меня есть сестра-близнец и, когда мама неожиданно произнесла моё имя Келли, это было так неожиданно», – вспоминает женщина. О чём говорили мама и дочка? О любви друг другу. Смотрите трогательное видео.
Частая смена настроения, спутанное сознание, потеря памяти являются наиболее типичными признаками болезни Альцгеймера. Болезнь считается неизлечимой. «Не пытайтесь достичь чего-то другого, кроме эмоциональной связи», – пояснила нейробиолог Лиза Генова.
«Когда ты понимаешь, что твой близкий человек болен, ты просто смиряешься с этим. Любите их в любом случае, и любите их несмотря ни на что», – сказала Келли .