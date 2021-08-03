Стиральную машину для бедных изобрели в Великобритании
Вот так выглядит процесс стирки во многих бедных странах мира. А вот так предлагает стирать британский..
Дата загрузки: 2021-08-03
«Это машина с прямым приводом, внутри которой есть барабан и несколько лопастей. Кладёшь бельё и поворачиваешь».
Этой машинке не нужно электричество. По-сути, это просто барабан с палкой, который нужно крутить вручную.
Как ни парадоксально, но в век технологий, интернета и инноваций, именно в этом изобретении нуждались миллионы женщин по всему миру.[Нав Савней, изобретатель]:
«Каждая семья, с которой я говорил, надеялась, что это улучшит их жизнь. Беседуя с ними, я осознал, что люди хотят жить достойно и управлять своим временем».
Изобретение британца уже опробовали в Ираке. В ближайшее время 7500 таких стиральных машин отправят в десять развивающихся стран.
А британец, между тем, постоянно работает над усовершенствованием аппарата. В последней модели уже есть функция отжима белья.
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