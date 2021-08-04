Заморозки, ливни и грибок: фермеры Шампани боятся за свой урожай

Француз Максим Тубар – винодел в третьем поколении. И сейчас для него наступают трудные времена. Его..

Француз Максим Тубар – винодел в третьем поколении. И сейчас для него наступают трудные времена. Его виноград поразило грибковое заболевание, и он просто гибнет на глазах.

Причиной стали проливные дожди, которые обрушились на Западную Европу этим летом.

[Максим Тубар, владелец виноградника]:

«В Шампани каждый год выпадает 700 миллиметров осадков. За два месяца, когда должно было быть сухо, у нас выпало 300 миллиметров вместо 30. Времена года больше ничего не значат».

Виноградник Тубара раскинулся на пяти гектарах, а его соседа – на четырёх. Во время дождей они просто беспомощно наблюдали, как заливает посадки.

[Франк Жобер, владелец виноградника]:

«Невозможно спасти всё. Когда приходит бедствие, мы делаем всё, что в наших силах, но также зависим от удачи. В тоннеле виноград не посадишь».

Метеорологи говорят, что период с июня по июль был вторым самым дождливым за последние 60 лет. Зато прошлым летом была засуха.

[Стивен Тестелин, метеоролог]:

«Одна крайность сменяет другую: сначала засушливое лето, а потом очень дождливое. Но не обязательно, что так будет и дальше. Следующее лето может быть вполне нормальным, но заранее всё же не предскажешь».

Проливным дождям предшествовали майские заморозки. Они погубили 30% будущего урожая. Ещё столько же ожидают потерять из-за грибка.

А вот на рынок шампанского неурожай этого года не повлияет. Владельцы виноградников говорят, что у них есть запасы с прошлых лет.

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