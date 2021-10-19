Необыкновенная женщина рожает близнецов один за другим

Джолин 32 года, а её мужу Эндрю – 33, и у них уже шестеро детей. За пять лет у супругов из Нью-Йорка родилось три пары близнецов.

«Мне так повезло, что у нас есть все три комбинации: двойняшки-девочки, двойняшки мальчик-девочка и теперь двойняшки-мальчики. Все сложилось идеально», – рассказала женщина. Все дети – разнояйцевые близнецы, которых обычно называют двойняшками. Парам малышей пять лет, три года и несколько месяцев.

«Когда мы узнали, что родятся близнецы в третий раз, мы были в шоке. Врач был в таком же шоке, как и мы. Он сказал, что за 25 лет работы никогда не видел, чтобы у женщины было три двойни», – вспоминает Макки. У женщины редкая особенность: каждый цикл у неё созревает не одна яйцеклетка, а две.