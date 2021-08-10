Как и где создают новые материалы для враждебной среды космоса

На картинках космос выглядит очень умиротворяющим. Но это не так. Низкая околоземная орбита – враждебная среда..

На картинках космос выглядит очень умиротворяющим. Но это не так. Низкая околоземная орбита – враждебная среда для любого организма и материала. Например, космические корабли, двигаясь со скоростью 27 тысяч километров в час, подвергаются воздействию радиации, пыли и космического мусора. Температура за бортом колеблется от минус 150 до плюс 150 градусов по Цельсию.

Теперь же Европейское космическое агентство просит учёных создать новые материалы. Эти полимеры смогут противостоять суровым условиям космоса. Все образцы будут тестировать на Международной космической станции.

Значение имеет каждый килограмм. Чем тяжелее ракета, тем больше топлива ей нужно. При этом околоземная орбита быстро превращается в свалку нерабочих спутников и других обломков.

Учёные пытаются найти новые материалы: вдвое легче и долговечнее. Они говорят, что старение материала происходит на молекулярном уровне.

[Ян Хаммертон, профессор Бристольского Университета]:

«Он подвергается воздействию ультрафиолета. Ультрафиолет в вакууме – это очень высокое электромагнитное излучение, которое нагревает материал, вызывая молекулярную вибрацию. То есть материалы должны выдерживать большой объём энергии, и при этом их молекулярная структура не должна нарушаться».

Сейчас в специальной камере тестируют новую смолу в паре с углеродным волокном. На неё воздействуют большим давлением и высокой температурой. Исследователи говорят, что такой полимер сможет самовосстанавливаться.

[Ян Хаммертон, профессор Бристольского Университета]:

«Когда он подвергается воздействию, такому, как на околоземной орбите, материал вступает в реакцию с (атомарным) кислородом, он реагирует на эти радикалы и образует оболочку на своей поверхности. То есть появляется защитный панцирь на поверхности полимера».

В будущем учёные планируют создать технологию, которая позволила бы производить материалы прямо в космосе.

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