Власти и оппозиция Сирии начинают создавать новую конституцию

Сирийские власти и оппозиция напишут новую конституцию. Об этом они договорились в Женеве при посредничестве ООН...

Сирийские власти и оппозиция напишут новую конституцию. Об этом они договорились в Женеве при посредничестве ООН.

Комитет по конституционной реформе включил 45 представителей сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества. Новая версия основного закона проложит путь к выборам, тоже под наблюдением ООН.

Договориться сторонам удалось уже на первой встрече. В целом переговоры продлятся неделю.

Это уже их шестой раунд за два года. До этого все обсуждения как правило заходили в тупик.

Многолетняя война в Сирии, которая началась с восстания против президента Башара аль-Асада, привела к худшему в мире миграционному кризису. Соседние с Сирией страны приняли около пяти миллионов 600 тысяч сирийцев, а европейские – более миллиона.

Благодаря поддержке России, Асад восстановил контроль над значительной территорией страны. Но многие области ещё не отвоёваны. Так, турецкие силы занимают большие территории на севере и северо-западе, а на курдских землях на востоке и северо-востоке расположены американские войска.

В январе специальный посланник ООН по Сирии, опытный норвежский дипломат говорил, что представители Асада отклонили все предложения сирийской оппозиции и ООН.

[Гейр Отто Педерсен, специальный посланник ООН по Сирии]:

«С тех пор в течение примерно девяти месяцев я вёл со сторонами переговоры, чтобы добиться согласия по вопросу того, как продвигаться вперёд. Я очень рад сообщить, что мы достигли консенсуса».

Западные дипломаты говорят, что Россия в последние недели призывала Дамаск проявить гибкость в переговорах. За два прошлых месяца спецпосланник ООН также дважды совершил поездку в Москву.

Между тем, на прошлой неделе в Сирии снова произошёл теракт. По меньшей мере четыре человека погибли после взрыва автомобиля в городе Африн. Он находится в северо-западном регионе, который контролируют турецкие силы и сирийские повстанцы.

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