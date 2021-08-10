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Соревнования по переноске жён устроили в Венгрии

Соревнования по переноске жён устроили в Венгрии

На этом соревновании с жёнами разрешено делать всё – нести вверх ногами, макать головой в воду..

Дата загрузки: 2021-08-11

На этом соревновании с жёнами разрешено делать всё – нести вверх ногами, макать головой в воду или даже просто ронять в яму с мутной жидкостью. Главное – донести драгоценную ношу до финиша.

Забавные состязания проходят в венгерской деревушке. В них участвуют 40 супружеских пар.

Задача мужей – преодолеть препятствия, неся на себе жену. Многие закидывают жён на плечи так, чтобы голова была внизу, а ноги торчали спереди. Марк и Анетт выбрали другой способ.

[Марк, участник соревнований]:
«Мы разработали стратегию, чтобы найти лучший способ нести жену на спине».

[Анетт, участница соревнований]:
«Всё прошло очень здорово. Это того стоило».

Победителей ждут награды, но главное здесь – получить удовольствие и вволю посмеяться.

[Чаба, участник соревнований]:
«Просто фантастика. Хорошо окунуться в такую жару».

Соревнования по переноске жён также популярны в Финляндии.
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