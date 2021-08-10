Соревнования по переноске жён устроили в Венгрии
На этом соревновании с жёнами разрешено делать всё – нести вверх ногами, макать головой в воду..
Дата загрузки: 2021-08-11
Забавные состязания проходят в венгерской деревушке. В них участвуют 40 супружеских пар.
Задача мужей – преодолеть препятствия, неся на себе жену. Многие закидывают жён на плечи так, чтобы голова была внизу, а ноги торчали спереди. Марк и Анетт выбрали другой способ.
[Марк, участник соревнований]:
«Мы разработали стратегию, чтобы найти лучший способ нести жену на спине».
[Анетт, участница соревнований]:
«Всё прошло очень здорово. Это того стоило».
Победителей ждут награды, но главное здесь – получить удовольствие и вволю посмеяться.
[Чаба, участник соревнований]:
«Просто фантастика. Хорошо окунуться в такую жару».
Соревнования по переноске жён также популярны в Финляндии.
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