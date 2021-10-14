Как на Марсе: в Израиле имитируют жизнь на Красной планете

Безжизненная земля и тяжёлые скафандры – такая повседневность ждёт участников эксперимента в израильской пустыне Негев. В..

Безжизненная земля и тяжёлые скафандры – такая повседневность ждёт участников эксперимента в израильской пустыне Негев. В кратере Рамон имитируют жизнь на Марсе. Пятеро мужчин и женщина проведут здесь несколько недель.

Их жилище подобно тем, какие будут устанавливать на Красной планете. Там можно есть, спать и вести научные эксперименты.

За пределы станции придётся выходить в скафандрах, оснащённых камерами, микрофонами и автономной системой дыхания. Общий вес оборудования – 50 килограммов. Помощниками исследователей будут марсоход и дрон.

[Алон Тензер, участник эксперимента]:

«Мы вшестером будем работать в тесном пространстве и напряжённой обстановке и проведём много экспериментов. Проблемы неизбежны. Но я верю в команду и в то, что мы преодолеем трудности. Мы учимся вместе работать и тренироваться. Мы очень уверены в себе».

Проект запустили Израильское космическое агентство и Австрийский космический форум. За участниками эксперимента постоянно наблюдают и выясняют, как человеческий фактор может повлиять на ход миссии.

[Гернот Громер, директор Австрийского космического форума]:

«У нас есть девиз: терпеть неудачу как можно раньше и как можно дешевле, и учиться как можно быстрее. Поэтому каждую ошибку, совершённую здесь, на Земле, мы, надеюсь, не повторим на Марсе, поскольку уже будет опыт».

Участники эксперимента проведут 20 научных исследований в области геологии, биологии и медицины. Результаты опубликуют после завершения миссии.

По мнению учёных, колонизация Марса начнётся не раньше, чем через 20-30 лет.

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