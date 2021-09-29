Художник проверил, что сможет создать на горе при минус 10 градусах

Сложно поверить, но здесь, в итальянском городе Больцано сейчас солнечный сентябрьский день. Просто художник Питер Сеноньер..

Сложно поверить, но здесь, в итальянском городе Больцано сейчас солнечный сентябрьский день. Просто художник Питер Сеноньер находится в особом рабочем пространстве.

Это камера частного исследовательского центра. Тут специализируются на моделировании экстремальных погодных условий.

Питер решил проверить, каково это – творить в условиях высокогорных Альп: при сильном ветре и холоде. Термометр показывает минус 9,5 градусов по Цельсию.

Мужчина работает по восемь часов в день.

[Питер Сеноньер, художник]:

«Одно дело – выставить своё искусство на обозрение. Но совсем другое – процесс создания. И здесь, в камере terraXcube, у нас появились уникальные возможности, которых нет ни в одном музее, галерее или выставочном зале».

Это испытание не только для творческих способностей, но и для тела художника. Перед началом проекта он тщательно проверился у врачей.

Директор центра говорит, что все экстремальные условия они согласовали с самим художником.

[Кристиан Штюрер, директор центра]:

«Мы наполнили камеру снегом, включили снежные машины. Мы также провели небольшой эксперимент: создали лёд на скульптуре. Все эти функции мы можем использовать внутри terraXcube».

Кстати, любой посетитель мог наблюдать за тем, что происходит, как снаружи через окна, так и, при желании, изнутри.

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