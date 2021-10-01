Остановить насильственное изъятие органов в Китае призвали на онлайн-саммите

1 октября отмечают Международный день против принудительного извлечения органов. К этой дате пять правозащитных организаций выпустили..

1 октября отмечают Международный день против принудительного извлечения органов. К этой дате пять правозащитных организаций выпустили совместную декларацию с призывом прекратить подобную практику в Китае.

Перед принятием документа десятки политиков и экспертов из 19 стран обсудили проблему на онлайн-саммите.

Независимые расследования показали, что китайские власти десятилетиями извлекали органы у узников совести против их согласия. Однако об этой проблеме мало кто говорит публично.

[Джон Хоффман, сенатор от штата Миннесота]:

«Когда я глубже изучил проблему, то был просто в шоке. Извлечение органов – это ужасающая практика, это даже сложно себе представить. Человека убивают, а его тело рассматривают как кусок мяса. Страшно».

Китай считают одним из главных направлений так называемого трансплантационного туризма. Он привлекает людей рекордно коротким сроком ожидания органа. По словам очевидцев, ждать органа можно всего несколько недель. На Западе же это обычно годы в очереди.

Пекин заявляет, что органы поступают от доноров-волонтёров. К совсем другому выводу пришли на Международном Трибунале по Китаю, который состоялся в Лондоне в 2019 году. Он постановил, что насильственное извлечение органов происходит по всему Китаю и в больших масштабах, и что руководят этим коммунистические власти страны.

По мнению экспертов, главный источник органов – приверженцы Фалуньгун. Китайские власти репрессируют эту мирную практику медитации с 1999 года. Там практикующие Фалуньгун составляют самую большую группу узников совести в мире.

Французский сенатор Андре Гаттолен сказал, что некоторые политики предпочитают молчать о проблеме из-за угроз или подкупа со стороны Пекина.

[Андре Гаттолен, французский сенатор]:

«Если кто-то поднимает вопрос изъятия органов в Китае, то сразу появляется большой риск, что его объявят врагом компартии или врагом Китая. Также появляется риск политического или экономического возмездия со стороны Пекина. Это можно назвать дипломатией замалчивания».

А представительница Южной Кореи говорит, что ООН будет сложно решить проблему, поскольку Китай состоит в Совете Безопасности. Она рекомендует странам вводить персональные санкции в отношении чиновников, вовлечённых в извлечение органов.

[Сон Ким, представительница административного суда в Сеуле]:

«Может пройти ещё 20 лет, пока ООН примет эффективные меры».

США, ЕС, Израиль, Канада и Австралия уже приняли законы, которые ужесточают наказания за насильственное извлечение органов. Некоторые страны также ввели ограничения на трансплантационный туризм.

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