Как Землю будут защищать от планетарных ударов

Так выглядит первый в истории космический аппарат, созданный для защиты Земли от планетарных ударов. Столкновение даже..

Так выглядит первый в истории космический аппарат, созданный для защиты Земли от планетарных ударов. Столкновение даже с небольшим небесным телом диаметром в 300 метров может нанести такой же ущерб, как взрыв атомной бомбы.

НАСА смоделировало полёт аппарта к астероиду Дидиму, вернее – его спутнику Диморфу. Задача космического зонда – врезаться в Диморф. Так что, это полёт в один конец. Удар должен изменить траекторию движения спутника, и, вероятно, самого астероида.

Дидим пересекает земную орбиту, но не угрожает нашей планете. Зато за ним удобно наблюдать с Земли. Поэтому его и выбрали для эксперимента.

[Линдли Джонсон, сотрудник НАСА]:

«Это всего лишь проверка. Мы не хотим экспериментировать, когда какой-нибудь астероид уже будет лететь к Земле. Мы хотим увидеть, как справится с миссией космический зонд и что произойдёт с астероидом после столкновения».

Это первая миссия НАСА в сотрудничестве с Европейским космическим агентством по перенаправлению астероидов.

Запуск зонда запланирован на 24 ноября. Он достигнет орбиты Дидима осенью будущего года.

Короткая ссылка на эту страницу: