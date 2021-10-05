Музей пластиковых отходов создали в Индонезии
Вот такой коридор со стенами из бутылок встречает гостей Музея пластика на индонезийском острове Ява. Потом..
Дата загрузки: 2021-10-06
Вот такой коридор со стенами из бутылок встречает гостей Музея пластика на индонезийском острове Ява. Потом следует хижина с крышей из разноцветных пакетов. Все эти отходы собраны на местных пляжах и в реках. Всего здесь 10 000 бутылок, пакетов и соломинок.
[Приги Арисанди, основатель музея]:
«Пластмассу трудно перерабатывать, и она вредит природе. Пора прекратить использовать одноразовый пластик, потому что он загрязняет океан, который даёт нам пищу. Иначе выброшенный мусор в итоге вернётся на наш обеденный стол».
Индонезия – второй в мире после Китая загрязнитель океана пластиковыми отходами.
[гость музея]:
«Теперь я изменю свои привычки. Например, буду ходить на рынок или в продуктовый магазин с обычной сумкой, а не с пакетом. Пить буду из стеклянных стаканов».
На разработку концепции выставки и подготовку экспонатов ушло три месяца. Музей открылся в начале сентября. Здесь побывали уже сотни людей.
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