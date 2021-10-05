Музей пластиковых отходов создали в Индонезии

Вот такой коридор со стенами из бутылок встречает гостей Музея пластика на индонезийском острове Ява. Потом..

Вот такой коридор со стенами из бутылок встречает гостей Музея пластика на индонезийском острове Ява. Потом следует хижина с крышей из разноцветных пакетов. Все эти отходы собраны на местных пляжах и в реках. Всего здесь 10 000 бутылок, пакетов и соломинок.

[Приги Арисанди, основатель музея]:

«Пластмассу трудно перерабатывать, и она вредит природе. Пора прекратить использовать одноразовый пластик, потому что он загрязняет океан, который даёт нам пищу. Иначе выброшенный мусор в итоге вернётся на наш обеденный стол».

Индонезия – второй в мире после Китая загрязнитель океана пластиковыми отходами.

[гость музея]:

«Теперь я изменю свои привычки. Например, буду ходить на рынок или в продуктовый магазин с обычной сумкой, а не с пакетом. Пить буду из стеклянных стаканов».

На разработку концепции выставки и подготовку экспонатов ушло три месяца. Музей открылся в начале сентября. Здесь побывали уже сотни людей.

Короткая ссылка на эту страницу: