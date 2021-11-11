США и Китай договорились вместе решать проблему изменения климата

Неожиданный поворот. Соединнённые Штаты и Китай, которых называют крупнейшими в мире производителями выбросов СО2, договорились вместе..

[Джон Керри, представитель президента США по климату]:

«Мы обсудили научные данные о разнице в выбросах, а также необходимость активнее устранять разрыв. Мы также договорились действовать в долгосрочной перспективе, но не в будущем, а сейчас, в ближайшие десять лет».

Неожиданный поворот. Соединнённые Штаты и Китай, которых называют крупнейшими в мире производителями выбросов СО2, договорились вместе решать проблему изменения климата. Они пообещали сократить объёмы отходов метана, отказаться от сжигания угля и защитить леса.

Свои заявления на климатическом саммите в Глазго сделал и китайский коллега Керри.

Впрочем, многие эксперты полагают, что обещания Китая могут так и остаться обещаниями. Пекин давно критикуют не только за выбросы СО2, но и за загрязнение окружающей среды в целом. Низкие экологические стандарты привели к тому, что вода в большинстве рек Китая непригодна для питья, воздух полон вредных газов, а почва – тяжёлых металлов.

В районах крупных промышленных предприятий есть целые раковые деревни, где многие жители страдают от онкозаболеваний.

При этом официально коммунистическое руководство КНР говорит о защите природы и экологии. Проверить, как на деле выполняются обещания, будет почти невозможно.

Одновременно Пекин получает от США огромные суммы на переход к возобновляемым источникам энергии.

Предыдущий президент Дональд Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения. Он утверждал, что оно мало помогает климату, зато лишает Америку тысяч рабочих мест и миллиардов долларов. По словам Трампа, Вашингтон и без соглашения делал достаточно для защиты природы.

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