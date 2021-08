Олимпийская чемпионка потратит деньги на мамину мечту

Тамира Менса-Сток выиграла золотую медаль по вольной борьбе на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Тамира говорит, что хочет использовать призовые 37 500 долларов для воплощения мечты своей мамы.

Отец девушки умер, когда она училась в средней школе. Маме приходилось много работать, чтобы обеспечить семью. Тамира вспоминает, что в детстве мама готовила на переносном гриле и продавала еду.

Пять лет назад Тамира спросила маму, которая очень любит готовить: «Как насчёт того, чтобы я купила тебе фудтрак, и ты смогла бы продавать еду и ездить, где захочешь?» Маме идея понравилась. Она даже придумала название для фудтрака «Леди Баг». Теперь 28-летняя Тамира сможет купить маме прицеп, оборудованный для продажи еды.

