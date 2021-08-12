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Олимпийская чемпионка потратит деньги на мамину мечту

Олимпийская чемпионка потратит деньги на мамину мечту
Олимпийская чемпионка потратит деньги на мамину мечту

Тамира Менса-Сток выиграла золотую медаль по вольной борьбе на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Тамира говорит, что хочет использовать призовые 37 500 долларов для воплощения мечты своей мамы.
Отец девушки умер, когда она училась в средней школе. Маме приходилось много работать, чтобы обеспечить семью. Тамира вспоминает, что в детстве мама готовила на переносном гриле и продавала еду.

Пять лет назад Тамира спросила маму, которая очень любит готовить: «Как насчёт того, чтобы я купила тебе фудтрак, и ты смогла бы продавать еду и ездить, где захочешь?» Маме идея понравилась. Она даже придумала название для фудтрака «Леди Баг». Теперь 28-летняя Тамира сможет купить маме прицеп, оборудованный для продажи еды.


Менса-Сток стала первой чернокожей женщиной, завоевавшей золотую медаль в вольной борьбе, представляя США. Она победила Блессинг Оборудуду из команды Нигерии со счетом 4:1.

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