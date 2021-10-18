Рыбалка сидя на диване: мечта мужчины сбылась

Пол Филлипс, житель штата Оклахома, построил дом своей мечты, в котором можно ловить рыбу в любое время.

Пол – заядлый рыбак. Ему нравилось ловить рыбу в определённом месте на озере, но однажды его оттуда прогнали.

Пол очень расстроился. «Когда-нибудь у меня будет своё собственное место, и никто не сможет сказать мне, что я не могу там ловить рыбу», – решил Филлипс.

Пол купил участок земли и экскаватором выкопал пруд. Затем занялся строительством деревянного дома над водой. Дом получился с крыльцом, тремя спальнями, ванными комнатами и секретным люком для рыбалки в гостиной. Размер люка в полу чуть больше метра. Пол не только сам ловит рыбу в доме, но и приглашает соседей.