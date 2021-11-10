МОК: в Пекине расследуют несчастный случай на олимпийской трассе

Серьёзный несчастный случай на санно-бобслейной трассе в Пекине расследуют Международная федерация санного спорта и оргкомитет Игр-2022. Инцидент произошёл во время тренировки. Польский саночник Матеуш Сохович на скорости врезался в ворота, которые почему-то не открыли вовремя.

Спортсмен сломал коленную чашечку на левой ноге и до кости порезал правую. Ему сделали операцию.

Позже 25-летний саночник рассказал, что несчастный случай мог закончиться трагедией, если бы он вовремя не среагировал. При этом спортсмену пришлось полчаса пролежать на льду, прежде чем его повезли в больницу.

В Международном олимпийском комитете обещают извлечь уроки из инцидента и предотвратить подобное на предстоящей зимней Олимпиаде.

[Хуан Антонио Самаранч, сотрудник МОК]:

«По отзывам двух международных федераций, трасса получила очень хорошие оценки за безопасность и качество. Нужно подождать результатов расследования. И мы, конечно, помним о спортсмене. Мы позаботимся о том, чтобы у него были наилучшие условия, и он восстановился как можно быстрее».

Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В них будут участвовать 4000 спортсменов из 95 стран.

Короткая ссылка на эту страницу: