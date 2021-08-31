Цветут только шесть дней: в Рио любуются цветками табебуйи

Сделать фото дерева здесь – гражданский долг. Но не любого дерева, а только табебуйи. В Бразилии..

Сделать фото дерева здесь – гражданский долг. Но не любого дерева, а только табебуйи.

В Бразилии его называют ипе. Цветёт оно не более шести дней в самое холодное время года.

Чтобы красивые цветы увидело как можно больше людей, десятки групп волонтёров начали кампанию в социальных сетях.

А жители одного из районов Рио-де-Жанейро пошли дальше – они высаживают табебуйи, поскольку недавно тысячи этих деревьев вырубили из-за строительства.

[Вероника Бэк, волонтёр]:

«Я защитница природы и всегда присоединяюсь к высадке. Я также требую от властей города высадить больше деревьев. К сожалению, жители города не обеспечивают молодым деревьям должного ухода».

Активисты пытаются посадить эти деревья в самых жарких районах города, особенно на севере. Они также делятся фотографиями в социальных сетях.

[Аннелизе Бельтрау, сотрудница Управления парками и садами]:

«Когда мы опубликовали это в социальных сетях, это был успех, нашим подписчикам это понравилось, они поделились ими и начали присылать нам больше мест. Теперь на нашей городской карте есть сто точек с деревьями ипе».

Существует как минимум 14 различных видов ипе. Многие из них можно увидеть здесь, в Ботаническом саду Рио, который также является исследовательским институтом, сохраняющим исчезающие виды растений.

Хотя деревья ипе недавно исключили из списка исчезающих видов, их по-прежнему широко вырубают в лесах Амазонки.

В некоторых частях Рио уже начинает цвести сорт ипе с желтыми цветками. Пик цветения придётся на середину сентября. А к концу года зацветут более редкие сорта, например, белые табебуйи.

Короткая ссылка на эту страницу: