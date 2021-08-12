Латвийские пограничники начали возвращать мигрантов обратно на территорию Беларуси
На границе Латвии с Беларусью начал действовать новый режим чрезвычайного положения. Всех мигрантов, которые проникают на..
Дата загрузки: 2021-08-12
Такими полномочиями наделили пограничников после того, как миграционный поток со стороны Беларуси возрос до небывалых масштабов.
Как работает новая система, приехала проверить министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.[Мария Голубева, министр внутренних дел Латвии]:
«Около 56 человек пытались пересечь границу со стороны Беларуси (после объявления чрезвычайного положения), но ни один из них не был допущен в Латвию. Итак, на сегодня задержанных нет, поскольку мы приняли это постановление».
Литва, Латвия и Польша обвиняют власти Беларуси в искусственном создании потока мигрантов. Они считают, что Минск якобы делает это в отместку за европейские санкции и другие меры.
Так ли это, проверить сложно. Мигранты – в основном, из стран Ближнего Востока – при проверках предъявляют туристические визы, выданные в Беларуси. Говорят, что приехали туда посмотреть достопримечательности.[Гунтис Пуятс, начальник пограничной охраны Латвии]:
«Если мигранты нашли способ добраться до границы, у них не должно возникнуть проблем с поиском обратного пути. Насколько я знаю, они приехали с целью туризма и путешествий по Беларуси».
С 6 августа за незаконный переход из Беларуси в Латвию задержали 283 человека. При этом с января по август задержанных было всего 60.
В соседней Литве к проблеме решили подойти более кардинально. Туда в этом году из Беларуси проникло более 4000 мигрантов. Поэтому теперь на границе будут строить четырёхметровое ограждение с колючей проволокой. Оно протянется на 508 километров.
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