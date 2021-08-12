Латвийские пограничники начали возвращать мигрантов обратно на территорию Беларуси

На границе Латвии с Беларусью начал действовать новый режим чрезвычайного положения. Всех мигрантов, которые проникают на..

На границе Латвии с Беларусью начал действовать новый режим чрезвычайного положения. Всех мигрантов, которые проникают на латвийскую территорию незаконно, заставляют вернуться обратно. В случае необходимости применяют силу.

Такими полномочиями наделили пограничников после того, как миграционный поток со стороны Беларуси возрос до небывалых масштабов.

Как работает новая система, приехала проверить министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.

[Мария Голубева, министр внутренних дел Латвии]:«Около 56 человек пытались пересечь границу со стороны Беларуси (после объявления чрезвычайного положения), но ни один из них не был допущен в Латвию. Итак, на сегодня задержанных нет, поскольку мы приняли это постановление».

Литва, Латвия и Польша обвиняют власти Беларуси в искусственном создании потока мигрантов. Они считают, что Минск якобы делает это в отместку за европейские санкции и другие меры.

Так ли это, проверить сложно. Мигранты – в основном, из стран Ближнего Востока – при проверках предъявляют туристические визы, выданные в Беларуси. Говорят, что приехали туда посмотреть достопримечательности.

[Гунтис Пуятс, начальник пограничной охраны Латвии]:«Если мигранты нашли способ добраться до границы, у них не должно возникнуть проблем с поиском обратного пути. Насколько я знаю, они приехали с целью туризма и путешествий по Беларуси».

С 6 августа за незаконный переход из Беларуси в Латвию задержали 283 человека. При этом с января по август задержанных было всего 60.

В соседней Литве к проблеме решили подойти более кардинально. Туда в этом году из Беларуси проникло более 4000 мигрантов. Поэтому теперь на границе будут строить четырёхметровое ограждение с колючей проволокой. Оно протянется на 508 километров.

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