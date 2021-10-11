Музыкальный вундеркинд в 14 лет нашла работу мечты

В 14 лет британка Лейя Чжу – уже признанный талант, который выступил в 20 странах. [Лейя..

[Лейя Чжу, музыкальный вундеркинд]:

«Я путешествую по миру, но в школе я обычная ученица. Я провожу много времени с друзьями, даже когда в отъезде, я им пишу».

В 14 лет британка Лейя Чжу – уже признанный талант, который выступил в 20 странах.

Музыкальный вундеркинд начала играть на скрипке в четыре года. Сейчас она репетирует перед важным выступлением – будет исполнять концерт Чайковского ре мажор.

[Лейя Чжу, музыкальный вундеркинд]:

«Если исполнять только технически сложные произведения, то будешь как каменщик. Но если играть ещё и произведения с глубоким эмоциональным наполнением, то станешь архитектором, увидишь всю структуру здания».

Но выступать Лейя будет не одна. На сцену выйдет со знаменитым оркестром London Mozart – одним из старейших и самых престижных в Великобритании.

Более того, это будет не одно выступление. Девочку берут в штат оркестра. Она станет самой юной участницей в его истории.

Лейя говорит, что не ограничивается только классической музыкой.

[Лейя Чжу, музыкальный вундеркинд]:

«Я слушаю много музыки всех жанров. Я слушаю много поп-песен, иногда люблю играть джаз или что-то импровизировать».

Говорит, что за 10 лет дружбы с музыкой усвоила для себя важный урок.

[Лейя Чжу, музыкальный вундеркинд]:

«Если вам что-то нравится, просто делайте это. Любите то, что вы делаете, и делайте то, что вы любите».

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