Музыкальный вундеркинд в 14 лет нашла работу мечты
В 14 лет британка Лейя Чжу – уже признанный талант, который выступил в 20 странах. [Лейя..
Дата загрузки: 2021-10-12
[Лейя Чжу, музыкальный вундеркинд]:
«Я путешествую по миру, но в школе я обычная ученица. Я провожу много времени с друзьями, даже когда в отъезде, я им пишу».
Музыкальный вундеркинд начала играть на скрипке в четыре года. Сейчас она репетирует перед важным выступлением – будет исполнять концерт Чайковского ре мажор.
[Лейя Чжу, музыкальный вундеркинд]:
«Если исполнять только технически сложные произведения, то будешь как каменщик. Но если играть ещё и произведения с глубоким эмоциональным наполнением, то станешь архитектором, увидишь всю структуру здания».
Но выступать Лейя будет не одна. На сцену выйдет со знаменитым оркестром London Mozart – одним из старейших и самых престижных в Великобритании.
Более того, это будет не одно выступление. Девочку берут в штат оркестра. Она станет самой юной участницей в его истории.
Лейя говорит, что не ограничивается только классической музыкой.
[Лейя Чжу, музыкальный вундеркинд]:
«Я слушаю много музыки всех жанров. Я слушаю много поп-песен, иногда люблю играть джаз или что-то импровизировать».
Говорит, что за 10 лет дружбы с музыкой усвоила для себя важный урок.
[Лейя Чжу, музыкальный вундеркинд]:
«Если вам что-то нравится, просто делайте это. Любите то, что вы делаете, и делайте то, что вы любите».
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