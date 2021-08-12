Канаду возмутил 11-летний приговор Майклу Спейвору в Китае

Канада раскритиковала приговор в 11 лет тюрьмы, который в Китае вынесли канадскому гражданину. Китайский суд признал..

Канада раскритиковала приговор в 11 лет тюрьмы, который в Китае вынесли канадскому гражданину. Китайский суд признал бизнесмена Майкла Спейвора виновным в шпионаже. Его задержали вместе с другим канадцем Майклом Ковригом в 2018 году. С тех пор они были под стражей.

Посол Канады в Китае по видеосвязи поделился впечатлениями после суда и посещения центра заключения на северо-востоке КНР, где содержат канадцев.

[Доминик Бартон, посол Канады в Китае]:

«Мы осуждаем решение, вынесенное после абсолютно несправедливого и непрозрачного судебного процесса. В это трудное время хотим поддержать Майкла и его семью. Мы с самого начала говорили, что Майкла Спейвора и Майкла Коврига удерживают незаконно. Призываем немедленно их освободить».

Западные страны обвиняют Китай в так называемой «дипломатии заложников». То есть Пекин использует иностранных граждан, чтобы оказывать давление на разные правительства.

В случае с Канадой предполагается, что Китай пытается заставить её освободить Мэн Ваньчжоу – финансового директора китайского технологического гиганта Huawei.

Её экстрадиции добиваются США. Там её обвиняют в промышленном шпионаже.

[Доминик Бартон, посол Канады в Китае]:

«Наше коллективное присутствие и голос передают Китаю и китайским властям мощное послание – все глаза мира смотрят на него».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал приговор Спейвору «абсолютно неприемлемым и несправедливым». Он также призвал освободить его и Майкла Коврига, который всё ещё ожидает приговора.

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