Австралийский абориген идёт к своей мечте, учась на парикмахера

Стрижка, оплаченная учительницей, зажгла мечту в сердце австралийского аборигена Кайла Бамбры. В 14 лет он переехал..

[Кайл Бамбра, ученик парикмахера]:

«Учительница заплатила за меня, и это была моя первая парикмахерская. Всё прошло замечательно, а потом я захотел стать парикмахером».

Стрижка, оплаченная учительницей, зажгла мечту в сердце австралийского аборигена Кайла Бамбры. В 14 лет он переехал из маленького городка в Дарвин, и парикмахерские для него были в диковинку.

Сейчас Кайлу 20 лет. Он осваивает мастерство и уже стажируется в мобильной парикмахерской. Побывал в 12 отдалённых городах Северной территории. Стричься приходят коренные австралийцы.

[Кайл Бамбра, ученик парикмахера]:

«Приезжая в такие места, мы иногда по три часа стоим на ногах и стрижём. Я думал, это будет просто обычная работа, но оказалось – это нечто большее. Для меня стало неожиданностью то, что я помогаю своему народу».

Молодой парикмахер искренне любит своё дело. Стричься к нему охотно идут и стар и млад.

[Кайл Бамбра, ученик парикмахера]:

«Я могу стать психотерапевтом, если захочу. Стрижка волос похожа на терапию: люди открываются и доверяют тебе свои секреты».

Кайла ценит и владелец парикмахерской на колёсах.

[Гэри Страчан, владелец парикмахерской]:

«Он как дудочник. Когда я беру его с собой в общины аборигенов, все дети бегут к нему. Он знаменитость».

Скоро Кайл завершит учёбу и станет профессиональным парикмахером. А недавно он получил награду за своё мастерство как молодой специалист.

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