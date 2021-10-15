Девочка-боксёр из трущоб мечтает о ринге и славе

Испуг и шоколадка – вот что вдохновило 13-летнюю девочку из трущоб заняться боксом. Марианжела тренируется прямо..

[Марианжела Перейра да Силва, боксёр]:

«Раньше я просто сидела дома и не выходила на улицу. Бокс помог мне выбраться из четырёх стен».

Испуг и шоколадка – вот что вдохновило 13-летнюю девочку из трущоб заняться боксом. Марианжела тренируется прямо на улице – на окраине бразильского Сан-Паулу.

Однажды прямо возле дома к девочке пристал незнакомец. Она испугалась и подумала, что нужно уметь защищаться. Вспомнила о бесплатных уроках бокса для местных детей. А ещё о том, что каждому новенькому дают плитку шоколада. Так и началось увлечение.

[Марианжела Перейра да Силва, боксёр]:

«Я представляю себя с золотой медалью на шее – на огромном ринге. Моя мама гордится мной, а я радуюсь своей победе».

Местная благотворительная организация обучает детей боксу уже семь лет. А сейчас интерес к нему стал расти. Многих вдохновляет победа бразильских боксёров на Олимпиаде в Токио. Они завоевали три медали, включая золотую.

[Гильерме Миранда, тренер]:

«Самое сложное в боксе – это найти детей или даже взрослых, которые хотят соревноваться: выходить на ринг, драться и знать, как по-взрослому справляться с болью, переживать поражения и победы. Марианжела уже сделала первый шаг, поскольку у неё есть желание состязаться».

Тренер видит в юной спортсменке большой потенциал. Её уже пригласили в Центр олимпийской подготовки Сан-Паулу.

Возможно, не все дети из трущоб станут профессиональными боксёрами. Но главная цель программы – указать юным бразильцам правильный жизненный путь без преступности и наркотиков.

Короткая ссылка на эту страницу: