Как Гарри Поттер: юных лондонцев учат владеть волшебной палочкой

Юные поклонники Гарри Поттера собрались на Лестер-сквере в центре Лондона. Здесь их учат владеть волшебной палочкой...

[Аджва, поклонница фильма]:

«Это очень весело и очень похоже на то, как Гарри Поттер сражался со своими врагами. Такие же приёмы, всё очень похоже». [Амелия, поклонница фильма]:

«Мне понравилось. Я похожа на волшебницу. Мне нравятся заклинания и одежда. Всё очень здорово».

Юные поклонники Гарри Поттера собрались на Лестер-сквере в центре Лондона. Здесь их учат владеть волшебной палочкой. Магическое сражение должно быть не только действенным, но и зрелищным.

Обучает детей хореограф Пол Харрис. Он автор эпизодов с поединками в «Гарри Поттере и Ордене Феникса».

[Пол Харрис, хореограф]:

«Все актёры играли великолепно. Они ясно понимали, что язык тела необходим, нужна правильная техника. Это как в балете или кунг-фу».

Мастер-класс организовали в честь предстоящего 20-летия первого фильма о юном волшебнике. Премьера состоялась как раз в кинотеатре на Лестер-сквер. Сейчас здесь появились девять волшебных палочек высотой четыре с половиной метра. Такие, только меньшего размера, были у персонажей знаменитой многосерийной киноленты.

[Пол Харрис, хореограф]:

«Режиссёр Дэвид Йейтс предвидел грядущую популярность волшебной палочки. Он сказал, что через десять лет во всём мире будут дети, увлечённые этим. Прошло 20 лет, и они по-прежнему есть. Он был абсолютно прав».

Юбилей фильма «Гарри Поттер и философский камень» будут отмечать 16 ноября. За неделю до этой даты начнутся специальные показы в кинотеатрах по всей Великобритании.

Статуи в виде волшебных палочек побывают и в других городах страны. Их будут выставлять до премьеры триквела «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Она намечена на апрель будущего года.

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