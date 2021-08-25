Глэмпинг по-казахски: в Нижегородской области предлагают пожить в эко-ауле

Пожить на природе с комфортом. Такой вид отдыха предлагают в эко-ауле в Нижегородской области. Здесь можно..

Пожить на природе с комфортом. Такой вид отдыха предлагают в эко-ауле в Нижегородской области. Здесь можно окунуться в культуру казахского народа и попробовать национальные блюда. А вместо палаток гостей ждут юрты со всеми удобствами.

[Алексей Семернинов, владелец эко-аула]:

«Я и мой компаньон – мы выходцы из Казахстана. Мы через него прошли, а Казахстан из сердца никогда не вывести, потому что то, чему учат, когда воспитывают молодых людей, – это отношение к людям, отношение к старшим, это гостеприимство, это радушие, это хлебосольство. Это всё у нас есть».

Кемпинг с гостиничным сервисом называют глэмпингом. Ночь в комфортабельной юрте, само собой, обходится дороже, чем в обычной палатке. Но спрос на такой отдых растёт.

[Анна Шумилова, гостья эко-аула]:

«Мы с ребёнком. Нам всё равно нужны удобства. Они есть. Это здорово, что организовывают такой отдых: вроде бы как в палатке у речки, условно говоря, но он организованный».

Шесть лет назад здесь была просто ферма. Потом владельцы стали привлекать сюда туристов. Со временем вырос целый палаточный городок.

Гостей здесь не только кормят, но и развлекают. Можно попариться в казахской бане или омолодиться годка этак на три в «Батыр-чане» с целебными травами. Организуют и спортивные игры, и кулинарные мастер-классы.

А это уже кемпинг. Он находится недалеко от Нижнего Новгорода. Здесь отдыхать дешевле, но и сервис отличается. Общие душ и туалет. Однако гостей тоже много.

[Дарья Фролова, туристка]:

«В данный момент в связи с коронавирусной обстановкой большинство стран закрыты. Были, конечно, планы поехать в Италию, в Испанию, но решили выбрать такой вид отдыха, попробовать. В целом, это тоже достойный вид отдыха. К тому же достаточно бюджетный».

Из-за пандемии россияне стали намного меньше выезжать на отдых за рубеж. В прошлом году таких поездок было 3,7 миллиона. Это на 79% меньше, чем годом ранее. Впрочем, внутренний туризм восстанавливается. Ожидается, что он вернётся на докризисный уровень к концу года.

Короткая ссылка на эту страницу: