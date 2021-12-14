fb pixel
Телеканал NTD

В Индии лесничие спасают трёх медведей-губачей

В Индии лесничие спасают трёх медведей-губачей

Уже месяц индийские лесничие пытаются спасти трёх медведей-губачей. Оголодавшие звери пришли к человеческому жилью в Сураджпуре...

Дата загрузки: 2021-12-14

В Индии лесничие спасают трёх медведей-губачей

Уже месяц индийские лесничие пытаются спасти трёх медведей-губачей. Оголодавшие звери пришли к человеческому жилью в Сураджпуре. Они разоряют поля кукурузы и сахарного тростника.

Теперь губачи пробрались на участок возле жилого дома.

[Б. С. Бхагат, лесничий]:
«Мы уже месяц проводим спасательную операцию. Там три медведя. Одного мы поймали и скоро поймаем остальных».

Эти хищники отличаются от своих собратьев тем, что питаются в основном насекомыми, улитками, яйцами и растениями. Они также любят фрукты, не брезгуют и падалью. Медведи довольно сильны. Справиться с таким противником может только крупный тигр.

Губачи занесены в Красную книгу. Люди их долго истреблял как разорителей полей. Сейчас этим медведям также угрожают сокращение естественной среды обитания и уничтожение термитников.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...