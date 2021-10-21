Вырастить лес в миллион гектаров хотят в Испании

Сотни лет назад здесь росли дубы и можжевельник, а сейчас видна только выжженная солнцем трава. Этот..

Сотни лет назад здесь росли дубы и можжевельник, а сейчас видна только выжженная солнцем трава. Этот засушливый регион находится на юге Испании. Он особенно подвержен дефляции – выдуванию верхнего слоя почвы. Ежегодно уносит сотни тысяч тонн.

[Фернандо Баутиста, биолог]:

«Почва – это, с точки зрения человеческого времени, невозобновляемый ресурс. Если исчезнет хотя бы немного почвы, то ни одно живое существо на планете не увидит её восстановленной».

Противостоять наступлению пустыни будут деревья, кустарники и другая растительность. Их семена разбрасывает специальный дрон-сеятель.

[Хайме Лара, глава заповедника Сьерра-де-Мария-Лос-Велес]:

«Мы реализуем очень амбициозную программу по восстановлению лесной растительности. Она, вероятно, покрывала всю эту территорию. Но люди неограниченно вырубали деревья и пасли скот, поэтому лес исчез».

За два дня дрон разбросал 500 тысяч семян, охватив 50 гектаров земли. Все семена покрыты специальной оболочкой. Она защитит их от птиц и грызунов, а также поможет сохранять влагу до тех пор, пока семечко не прорастёт.

[Фернандо Баутиста, биолог]:

«Проект поможет увеличить биоразнообразие растений, и следовательно появятся лучшие условия для жизни многих животных, а значит их биоразнообразие тоже увеличится».

Специалисты говорят, что природа и сама восстановила бы лесную растительность. Но на это потребовалось бы несколько сотен лет. Поэтому они просто ускоряют процесс.

Программа рассчитана на 20 лет. Её запустили правительство Андалусии и местная некоммерческая организация. Власти призывают фермеров помогать восстанавливать лес. Первые видимые результаты появятся только через несколько десятилетий.

Участников проекта ждут немалые трудности. Они связаны и с погодой, и с дороговизной посадки растительности и ухода за ней. Однако испанцы надеются в итоге вырастить деревья на площади в миллион гектаров.

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