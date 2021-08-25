Лыжи в Африке: снег Лесото привлекает туристов

Под яркими лучами солнца лыжники и сноубордисты несутся вниз. Такая картина очень привычна для Альп. Но..

Под яркими лучами солнца лыжники и сноубордисты несутся вниз. Такая картина очень привычна для Альп. Но это не Европа. Это Лесото – страна на юге Африки.

[Рамокотджо Хоуп, инструктор по лыжам]:

«Меня зовут Ромокотджо Хоуп, я инструктор по сноуборду и лыжам. И это моя игровая площадка».

Обычно отдых в Африке ассоциируется с пляжами, пальмами или стадами антилоп в саванне. Однако на континенте также есть пять горных цепей. И там выпадает достаточно снега для открытия сезонных горнолыжных курортов.

Королевство Лесото лежит в Драконовых горах.

[Рамокотджо Хоуп, инструктор по лыжам]:

«Снега немного, но люди приезжают и отлично проводят время. А мне, например, как местному даже никуда не нужно летать. Я провожу отпуск прямо здесь».

Этот отдыхающий впервые встал на лыжи. Говорит, непросто, но очень увлекательно.

[Кевин Кава, отдыхающий]:

«Болят ноги и колени. Неожиданно бросило в пот. Но это просто безумно весело, да».

Впрочем, этот курорт, как и многие другие в мире, переживает кризис из-за пандемии. Южная Африка, включая Лесото, находится в красных списках большинства стран.

Владелец курорта говорит, что в прошлом году туристов практически не было. В этом посетителей вдвое меньше обычного – около 17 тысяч.

Он надеется, что любители активного отдыха помогут ему восстановить бизнес.

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