Лыжи в Африке: снег Лесото привлекает туристов
Под яркими лучами солнца лыжники и сноубордисты несутся вниз. Такая картина очень привычна для Альп. Но..
Дата загрузки: 2021-08-25
Под яркими лучами солнца лыжники и сноубордисты несутся вниз. Такая картина очень привычна для Альп. Но это не Европа. Это Лесото – страна на юге Африки.
[Рамокотджо Хоуп, инструктор по лыжам]:
«Меня зовут Ромокотджо Хоуп, я инструктор по сноуборду и лыжам. И это моя игровая площадка».
Обычно отдых в Африке ассоциируется с пляжами, пальмами или стадами антилоп в саванне. Однако на континенте также есть пять горных цепей. И там выпадает достаточно снега для открытия сезонных горнолыжных курортов.
Королевство Лесото лежит в Драконовых горах.
[Рамокотджо Хоуп, инструктор по лыжам]:
«Снега немного, но люди приезжают и отлично проводят время. А мне, например, как местному даже никуда не нужно летать. Я провожу отпуск прямо здесь».
Этот отдыхающий впервые встал на лыжи. Говорит, непросто, но очень увлекательно.
[Кевин Кава, отдыхающий]:
«Болят ноги и колени. Неожиданно бросило в пот. Но это просто безумно весело, да».
Впрочем, этот курорт, как и многие другие в мире, переживает кризис из-за пандемии. Южная Африка, включая Лесото, находится в красных списках большинства стран.
Владелец курорта говорит, что в прошлом году туристов практически не было. В этом посетителей вдвое меньше обычного – около 17 тысяч.
Он надеется, что любители активного отдыха помогут ему восстановить бизнес.
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