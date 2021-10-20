Дать имя слону и помочь заповеднику предлагают в Кении

Дать имя слону предлагают в кенийском заповеднике Амбосели. В прошлом году здесь был беби-бум – родились..

Дать имя слону предлагают в кенийском заповеднике Амбосели. В прошлом году здесь был беби-бум – родились 200 слонят. Теперь в природном парке живут 1900 толстопятых. За возможность дать имя нужно внести пожертвование. Деньги пойдут на финансирование заповедника.

[Бетти Радье, исполнительный директор Совета по туризму Кении]:

«Это благородное дело. У людей есть возможность не только внести свой вклад, но и поучаствовать в заботе о слонах, дав им имена. Человек будто бы берёт животное под опеку, и слон становится его питомцем».

Пожертвования идут и от частных лиц, и от природоохранных организаций. Заповедник собрал уже 150 тысяч долларов США. В планах – собрать ещё 750 тысяч. Финансовое положение нацпарка подорвала пандемия. Туристов почти нет, и денег не хватает.

Однако работа по-прежнему идёт. Рейнджеры ревностно охраняют слонов от браконьеров. В прошлом году потеряли только одиннадцать животных. Для сравнения: в 2013 году нелегальные охотники убили почти 400 слонов.

Впрочем, пока сохраняется проблема конфликта между животными и человеком. Рядом с заповедником есть фермы. Слоны забредают туда и поедают посевы, навлекая на себя людской гнев. Контролировать ситуацию помогают GPS-трекеры, которые надевают на животных.

[Патрик Омонди, сотрудник Службы охраны дикой природы Кении]:

«У нас должна быть возможность в режиме реального времени отслеживать передвижение слонов между нашим парком и заповедниками, чтобы улаживать конфликт между людьми и слонами и принимать меры безопасности».

Слонов становится больше по всей Кении. Сейчас их уже 36 тысяч. Это на 12% больше, чем семь лет назад.

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