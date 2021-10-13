В Гонконге хотят снести монумент в память об убийствах студентов в Пекине в 89 году

Этот монумент поставили на территории Университета Гонконга 24 года назад в память о расправе над студентами..

Этот монумент поставили на территории Университета Гонконга 24 года назад в память о расправе над студентами в Пекине. Но теперь администрация учебного заведения требует его убрать.

«Столп стыда» – работа датского скульптора. Он увековечивает кровавое событие 4 июня 1989 года. Тогда в китайской столице на мирную многотысячную акцию протеста студентов направили вооружённых военных и танки. По разным оценкам, погибли от нескольких сотен до десяти тысяч человек.

А это сам автор работы.

[Йенс Гальскиет, датский скульптор]:

«Неправильно убирать её, это безумие. На эту работу ушли месяцы, так что это несправедливо. Это нападка на искусство, на память о подавлении на Тяньаньмэнь. Они именно хотят уничтожить эту память».

В Китае тема убийства студентов – по-прежнему табу. В Гонконге, автономном регионе КНР, до недавнего времени об этом говорили открыто. Но Пекин всё больше распространяет здесь своё влияние. Из-за принятого в прошлом году закона о нацбезопасности многие общественные организации были вынуждены закрыться.

Среди них и Альянс в поддержку патриотических демократических движений Китая. Именно он считается владельцем монумента. Двоих его лидеров уже отправили в тюрьму за организацию якобы незаконных мероприятий.

Теперь университет говорит, что, раз Альянс прекратил работу, то памятник считается брошенным, и его можно убрать.

Скульптор же отмечает, что это очень дорогостоящая скульптура, и, если её снесут, он собирается решать вопрос через суд.

[Йенс Гальскиет, датский скульптор]:

«Это не моя собственность. Я предоставил её для постоянной выставки в Гонконге, для студентов из Альянса. И это проблема. Если Альянс исчезнет, студенты исчезнут, я не смогу ничего сделать».

В Гонконге традиционно проходили самые масштабные мероприятия в память об убийстве студентов на Тяньаньмэнь. Но в последние два года мероприятия запрещали, ссылаясь на пандемические ограничения.

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