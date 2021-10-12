Эксперимент или жизнь: за что дали «нобеля» по экономике

Экономисты Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс получили Нобелевскую премию по экономике 2021 года. Их наградили за то, что они научили мир проводить естественные эксперименты, чтобы показать реальное влияние экономики на разные сферы: от сектора фаст-фуда в США до миграции c Кубы в эпоху Кастро.

В отличие от медицины и других наук, экономисты не могут проводить контролируемые клинические испытания. Лауреаты предложили проводить эксперименты в реальных жизненных ситуациях, чтобы исследовать процессы в мире. Этот подход впоследствии распространился и на другие социальные науки.

В одном из экспериментов в начале 90-х Кард изучил влияние повышения минимальной зарплаты на сектор фастфуда в штате Нью-Джерси. В итоге он опроверг расхожее мнение, что такое повышение обязательно должно приводить к сокращению занятости.

[Дэвид Кард, профессор экономики Калифорнийского университета]:

«Я сказал: «Давайте обследуем рестораны по обе стороны границы до того, как минимальная заработная плата повысится, а затем – после этого». То есть на стороне Нью-Джерси у этих ребят более высокая минимальная заработная плата. На стороне Пенсильвании ничего не произошло. Значит в Пенсильвании происходит то, чего можно было бы ожидать в Нью-Джерси, если бы не было повышения минимальной заработной платы».

Комитет также отметил, что естественные эксперименты трудно привести к общему знаменателю, но Ангрист и Имбенс в середине 90-х решили эту проблему и показали, что из них можно сделать точные выводы о причине и следствии.

[Гвидо Имбенс, профессор экономики Стэнфордского университета]:

«Мы ищем определённые места, где произошло какое-то случайное изменение. Это позволяет нам получать эти результаты с такой же достоверностью, что и при рандомизированных экспериментах».

В прошлые годы среди лауреатов Нобелевской премии по экономике доминировали сотрудники американских институтов. Этот раз не стал исключением. Несмотря на то, что Кард – канадец, а Имбенс – голландец, все трое имеют гражданство США и работают в ведущих американских университетах.

Формально это премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Её единственной нет в завещании шведского химика. Присуждают награду с 1969 года.

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